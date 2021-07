Guy Beyers wint bij jonge paarden, Zoer derde met Jayla

Albert Zoer eindigde vanmorgen op de derde plaats in de rubriek voor zeven- en achtjarigen in Opglabbeek. Hij rekende in het parcours direct op tijd op de zevenjarige KWPN'er Jayla (v. Emerald). Met zijn eigen fokproduct zette hij een foutloze ronde neer in een tijd van 58,91 seconden. De combinatie was eind juni in Bonheiden ook goed op dreef door de tweede plaats te pakken in een tweefasen-rubriek.