Guy Williams de beste in 1.45 rankingproef CSI3* Villamoura

Guy Williams en Rouge de Ravel (v.Ultimo van ter Moude) waren de winnaars van de vanmiddag verreden 1.45 rankingclass in het Portugese Villamoura. Zijn tijd van 56.75 seconden was afdoende voor de winst en 6375 euro. Het podium werd compleet bezet door Engelse ruiters want op de tweede plek stond Laura Renwick met Dublin V (v.Vigaro) terwijl de derde positie bezet werd door William Fletcher en Ginadina PP (v.Cabrio vd Heffinck)