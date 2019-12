Guys Williams verovert twee top drie klasseringen in Londen

Met een derde plaats in The Chayenne Puissance én een tweede plaats in The Musto Inside Edge Stakes was Guy Williams de man van de avond op de Olympia Horse Show in Londen. In de direct op tijd over 1,50m was Martin Fuchs met Chica B Z (Canturano x Berlin) net een halve seconde sneller dan Williams, die de KWPN-gefokte Cupido (L'Esprit x No Limit) aan start bracht.