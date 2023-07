Halla Challenge Trophy voor eigenaar van Dexter Fontenis Z, Martin Fuchs succesvolste ruiter op CHIO Aken

Eric Hochstadter heeft op CHIO Aken de Halla Challenge Trophy uitgereikt gekregen. Zijn tienjarige Zangersheide-gefokte hengst Dexter Fontenis Z (v. Diarado) was op het evenement het meest succesvolle springpaard. Met zijn ruiter Simon Delestre verzamelde de hengst over vier rubrieken 29 punten. In de rubriek voor beste ruiter ging Martin Fuchs aan kop.