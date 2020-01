Halve finale nieuwe EEF Series op CSIO Twente

CSIO Twente (woensdag 1 tot en met zondag 5 juli) is dit jaar gastheer van een van de halve finales van de nieuwe internationale wedstrijdserie voor landenteams, de European Equestrian Federation (EEF). De EEF ontwikkelde samen met diverse belanghebbenden uit de Europese paardensport een nieuw concept voor een teamcompetitie voor nationale teams.

EEF-president Theo Ploegmakers is blij met de nieuwe competitie: “De EEF Series is de enige competitie voor landenteams waaraan alle Europese landen kunnen deelnemen. Voor landen als Nederland is dit een unieke mogelijkheid om een team met aankomende talenten internationale ervaring te laten opdoen. De competitie zal ook gebruikt worden om talentvolle parcoursbouwers en juryleden de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen op topniveau.”

Concept

Het concept voor de EEF Series wordt voorlopig uitgerold voor vijf jaar, waarin voldoende tijd en ruimte is om een uitgebalanceerd, succesvol en duurzaam systeem te creëren. Binnen dee EEF Series wordt Europa opgedeeld in vier regionale zones. Deze opzet is gekozen om de reistijden voor paarden te verkorten. Via vier keer twee regionale kwalificaties kunnen deelnemende landenteams zich kwalificeren voor twee halve finales en uiteindelijk voor de finale.

Halve finales en finale

Voor de halve finales en de eindstrijd zijn geografisch centraal gelegen locaties gekozen in Nederland (halve finale West- en Noord-Europa in Geesteren), Italië (halve finale Zuid- en Centraal-Europa op het Equieffe Equestrian Center) en Polen (finale in Sluzewiec Racetrack Warschau). Aan de halve finale op CSI Twente doen de beste tien landen van Noord- en West-Europa mee.

Bron: Persbericht