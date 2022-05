Hamburg Derby verrassend naar Poolse Cassandra Orschel

Aangezien het geen van de 28 starters gelukt was foutloos te blijven moest een barrage voor de vierfouters beslissen wie dit jaar de klassieker Hamburg Derby op naam zou schrijven. Verrassend was het Cassandra Orschel die met Dacara E (v.Cancara) als enige foutloos wist te blijven in die barrage en zodoende de 30.000 euro en winst mee naar Polen nam. Tweede werd Frederic Tillmann die met Comanche VL (v.Cellestial) een fout kreeg in de barrage. Andre Thieme legde met acht strafpunten beslag op de derde plek met Contadur (v.Conteros).