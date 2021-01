Hamburger Derby verplaatst naar augustus

De organisatie van de Hamburger Derby heeft bekend gemaakt dat het prestigieus evenement dit jaar niet zoals gebruikelijk rond Hemelvaartsdag plaatsvindt, maar is verschoven naar augustus. Deze beslissing is genomen om de kans te vergroten dat het evenement dit jaar wel doorgang kan vinden. De 100e verjaardag van het internationale concours viel vorig jaar in het water door de coronapandemie.

Samen met alle betrokkenen is de nieuwe datum van 25 tot en met 29 augustus vastgelegd. Volgens Volker Wulff, hoofd van evenementenbureau En Garde Marketing, is er bewust voor een datum later in het jaar gekozen. ”Een toernooi als de Duitse spring- en dressuurderby is zeker niet denkbaar zonder toeschouwer en eerlijk gezegd is het ook niet betaalbaar.”

Normale setting

Christoph Holstein, raadslid voor Sport van de stad Hamburg wil er alles aan doen om het concours te laten plaatsvinden. ”We zijn het verschuldigd aan sponsors en toeschouwers die in deze tijd van crisis grote loyaliteit hebben getoond aan het toernooi in Hamburg. Van de kant van de stad Hamburg zien we ook een aanzienlijk grotere kans in de tweede helft van het jaar om de traditionele evenementen van Hamburg in een bijna normale setting te houden. We staan ​​volledig achter de beslissing van de organisator van de derby.”

Global Champions Tour

De etappe van de Global Champions Tour in Hamburg verhuisd mee met de datum in augustus.

Bron: Horses.nl/Facebook/St-Georg