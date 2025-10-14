Hannes Ahlmanns Cayadino verkocht aan Ramzy Al-Duhami

De tienjarige Holsteiner Cayadino (v. Cayado) is verkocht naar Saoedi-Arabië. Het voormalig toppaard van Hannes Ahlmann zal voortaan worden uitgebracht door de olympische ruiter Ramzy Al-Duhami.

Ahlmann nam de teugels van Cayadino in 2022 over van fokker en eigenaar Ulrich Rodde. In de jaren daarna groeiden de twee uit tot een succesvolle combinatie. In september zetten ze in de EEF Nations Cup-finale in Avenches nog sterke prestaties neer. Met twee foutloze rondes leverden ze een belangrijke bijdrage aan het teambrons voor Duitsland. Recent behaalden ze in Riesenbeck twee derde plaatsen in vijfsterren-rubrieken over 1.45m en 1.50m.

Met de verkoop van Cayadino is dit al de tweede opvallende transfer naar Saoedi-Arabië in korte tijd, na die van Dubai du Cedre (lees hier meer).

Bron: Horses.nl/Spring-Reiter.de