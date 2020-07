Hans-Dieter Dreher snelste in Grand Prix Gorla Minore

De Duitse springruiter Hans-Dieter Dreher pakte gisteren de overwinning in de Grand Prix over 1.45m in Gorla Minore. Dreher snelde in de barrage in een tijd van 34,69 seconden over de finish met de 12-jarige merrie Berlinda (v. Berlin) en gaf zijn concurrenten het nakijken.

Ignace Philips de Vuyst eindigde in de 15-koppige barrage op de tweede plaats. De Belg reed de piste in Italië binnen met de 8-jarige hengst Cortez van’t Klein Asdonk Z (v. Cornet Obolensky). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen, maar was 0,42 seconden langzemer dan Dreher.

Derde plaats voor Italië

De Italiaan Roberto Arioldi reed een thuiswedstrijd in Gorla Minore. Arioldi zadelde voor de hoofdrubriek de 11-jarige schimmel Chiclone (v. Cornado I). Het paar raakte het hout niet aan en pakte de derde plaats door de eindstreep te halen in 35,29 seconden.

Bron: Horses.nl