Harde woorden van Abdel Said aan voorzitter Egyptisch Olympisch Comité

Na de Olympische Spelen in Tokio maakte springruiter Abdel Said bekend niet langer te willen uitkomen voor zijn land Egypte. Sinds die tijd komt de 5* springruiter uit onder de Belgische vlag. Nu maakt Said duidelijk waarom.

Op zijn facebookpagina heeft Abdel Said een open brief geplaatst aan de voorzitter van het Egyptisch Olympisch comité, Hisham Hatab. In deze brief geeft Abdel Said aan zich niet te kunnen vinden in het corrupte beleid en het persoonlijke gewin van Hatab. Middels deze brief hoopt Said dat de waarheid boven tafel komt en er een beter topsport klimaat voor ruiters met de Egyptische nationaliteit ontstaat.

Jos Lansink

Op jonge leeftijd verhuisde Abdel Said indertijd naar Nederland waar hij een zeer succesvolle jeugdperiode kende onder begeleiding van onder andere Jos Lansink. Hij vertegenwoordigde Egypte op de Wereldruiterspelen in Caen in 2014. Tijdens de Mediterrane Spelen van 2018 in Barcelona won Said een individuele bronzen medaille. Tegenwoordig is hij gevestigd in Herentals België waar hij zijn sportstal AS Sporthorses heeft.