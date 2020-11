Harold Boisset snelt naar zege in 1.45m Oliva

De Fransman Harold Boisset was vanmiddag iedereen de baas in de tweefasen-rubriek in het Spaanse Oliva. Boisset reed een ijzersterke ronde met de 12-jarige merrie Divine de la Roque (v. For Hero). De combinatie bleef van het hout af en zette de snelste tijd neer van 29,03 seconden.

Julien Epaillard kon niet tippen aan de snelle tijd van zijn landgenoot. De Franse springruiter had met de Frans gefokte Usual Suspect d’Auge (v. Jarnac) 0,06 seconden langer nodig om aan de finish te komen.

Will maakt podium compleet

David Will bemachtigde de derde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix. De Duitser was afgereisd naar Spanje met de 16-jarige Quentucky Jolly (v. Nirvana V). De combinatie legde de tweede fasen foutloos af in 29,57 seconden.

Bron: Horses.nl