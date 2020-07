Harrie Charles neemt teugels van Grand Prix-paard Irenice Horta over

De 12-jarige schimmel Irenice Horta (v. Vigo d'Arsouilles) heeft de stallen van Cian O'Connor verlaten. De merrie verhuist naar de springruiter Harrie Charles. De Brit verschijnt vanmiddag bij de internationale wedstrijd in Opglabbeek voor het eerst aan de start met de BWP'er. Het paar neemt deel aan de CSI2*-wedstrijd over 1.35m.

O’Connor debuteerde in maart 2019 op het wedstrijdtoneel met Irenice Horta. De combinatie nam in mei de tweede plaats mee naar huis bij de CSIO5* Grand Prix in Rome. De Ier bracht de merrie eind oktober voor het laatst op wedstrijd uit en startte het paard in een 1.50m-rubriek.

Succesvol bij WK in Tryon

Lorenzo de Luca behaalde met Irenice Horta topklasseringen op het hoogste niveau. Op de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018 werd de combinatie individueel zevende.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping