Harrie Smolders aan kop met Don VHP Z in Lier

Zojuist werd er een 1,40m-rubriek twee fasen verreden op het paardensportcentrum Azelhof in Lier. Harrie Smolders eindigde op de eerste plaats met de goedgekeurde hengst Don VHP Z (Diamant de Semilly x Voltaire). Hij reed twee foutloze rondes en in de tweede fase finishte hij in een tijd van 28,32 seconden.

Harrie kwam nog met twee paarden meer aan de start in deze rubriek. Met Une de L’othain (Conterno Grande x Cento) eindigde hij op de vierde plaats in de tijd van 32,53 seconden. Met Zinius (Nabab de Reve x Kannan) noteerde hij 4 strafpunten in de eerste fase.

Top drie

De tweede plaats ging naar de Braziliaan Bernardo Alves met het paard Matis. De derde plaats is voor Roy van Beek met de goedgekeurde hengst Chacco me Biolley (Chacco Blue x Argentinus). Zij reden een thuiswedstrijd in eigen land.

Uitslag

