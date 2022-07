Harrie Smolders begint Falsterbo met topklassering

Harrie Smolders is sterk begonnen aan CSI Falsterbo. Met Escape Z (Emerald x Heartbreaker) kwam de topruiter in het 1,45 m direct op tijd in 59,07 seconden over de finish en mocht daarmee de tweede prijs ophalen.

Alleen Emanuele Gaudiano was sneller. Met Crack Balou (v. Balou du Reventon) finishte de Italiaan in de razendsnelle tijd van 57,39 seconden en kon zo het eerste geld van 28.380 Zweedse kronen cashen. De derde die binnen de 60 seconden over de finish kwam was de Franse ruiter Edward Levy. Met Sirius Black (v. Calisco du Pitray) klokte hij 59,45 seconden.

Hessel Hoekstra

Voor Nederland deed ook Hessel Hoekstra goede zaken. Met Famariloma (v. Azteca VDL) kwam hij in 60,89 seconden over finish en werd daarmee vijfde.

Uitslag