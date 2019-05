Harrie Smolders beste Nederlander in Grote Prijs Valkenswaard

Dankzij een foutloze rit en 37,11 seconden op de teller mocht Harrie Smolders zich met Cas (Indoctro x Numero Uno) als vierde opstellen in de prijsuitreiking van de Grote Prijs over 1,45m. De zege ging naar Jeroen Appelen, die met Grappeloup van het Reenhof (v. Larino) met 34,83 op de klok verreweg de snelste was.