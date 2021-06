Harrie Smolders was vandaag goed op dreef op CSI Knokke. Met Cas (Indoctro x Numero Uno) klokte hij in het tweefasen over 1,40 meter precies 28 seconden. Die snelle tijd van goed genoeg voor de overwinning.

Mouda Zeyada kwam met Fiori LS (v. Riscal La Silla) in 28,41 seconden over de eindstreep en eindigde daarmee op de tweede plaats. Kendra Claricia Brinkop en Ultrachic de Charmois (v. Quaprice Bois Margot) sloten aan als derde. Zij finishten in 28,65 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl