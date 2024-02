Harrie Smolders en Deesse de Kerglenn tweede in 1,50 Opglabbeek

Met een foutloze en hele snelle ronde in het 1,50 m. direct op tijd leek Harrie Smolders met Deesse de Kerglen (v. Mylord Carthago) op de overwinning af te stevenen in Opglabbeek. Tim Rieskamp-Goedeking stak daar nipt een stokje voor. Zo werd Smolders de tweede in het hoofdnummer van de dag, die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs.

In deze rubriek met 68 deelnemers dook Tim Rieskamp-Goedeking als enige onder de 60 seconden. Met Pepina G (v. Perigueux) deed de Duitser er 59,92 seconden over. Harrie Smolders en Deesse de Kerglen hadden er net iets langer voor nodig: zij finishten in 60,28 seconden. Daarmee voegde het duo weer een topklassering toe aan hun erelijst, die ze sinds vorig jaar april aan het opbouwen zijn toen Smolders de merrie ging rijden.

Top drie

Met 61,02 seconden werd de top drie compleet gemaakt door Zascha Nygaard Lill uit Denemarken en Primavera (v. Mylord Carthago).

Willem Greve

Naast Smolders reed voor Nederland ook Willem Greve zich in de top tien. Met Minute Man (v. Vigo d’Arsouilles) sprong hij in 64,78 seconden naar de negende prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl