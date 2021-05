Harrie Smolders en Dolinn beste Nederlandse combinatie in Lier

Maar liefst 100 combinaties kwamen zaterdagmiddag aan de start in de CSI3* 1m45 rubriek met barrage in Lier. Beste Nederlander was Harrie Smolders met Dolinn N.O.P. (v. Cardento), die foutloos bleef in de barrage en achtste werd in het eindklassement. De bovenste vier plaatsen waren voor Belgische combinaties. Frederic Vernaet won met de toepasselijk genaamde Born to Win AP Z (v. Bentley van de Heffinck) de wedstrijd, hij was 8/100 sneller dan zijn landgenoot Koen Vereecke met Arioso du Bois (v. Rock'n Roll Semilly).

Derde werd Karel Cox met Curiano van Maarle Z (v. Canabis Z), hij was slechts 1/100 langzamer dan Vereecke.

Morssinkhof en Van der Vleuten

In de barrage mochten ook de Nederlandse combinaties Skye Morssinkhof met G-Vingino-Blue (v. VDL Zirocco Blue) en Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique) aanschuiven. Beiden kregen een balk in de barrage. Morssinkhof was snel en werd twaalfde, Van der Vleuten tekende voor plaats 14 in deze Longines Ranking proef.

Verdonk vierde bij zesjarige paarden

Eerder op de dag was er een mooi resultaat voor Willem Verdonk met de zesjarige KWPN-ruin Kingsten (v. F-One USA). Het duo werd vierde in rubriek voor zesjarige paarden, met barrage.

Uitslag 1m45

Uitslag zesjarige

Bron: Horses.nl