Harrie Smolders en Dolinn tweede in City of Barcelona Trophy

Na een snelle en foutloze eerste ronde met Dolinn N.O.P. (v. Cardento) in de City of Barcelona Trophy, eindigde Harrie Smolders gisteravond uiteindelijk op de tweede plaats in deze 1,55m-rubriek. Andre Thieme was met Conacco (v. Conoglio) in de tweede ronde van deze rubriek het snelst en ging er met de overwinning vandoor. Het Duitse duo was met de tijd van 49,93 seconden bijna anderhalve seconde sneller dan Smolders met de veertienjarige KWPN-merrie.