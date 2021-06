Harrie Smolders en Escape Z tweede in 1,45m direct op tijd

Harrie Smolders heeft met Escape Z (Emerald x Heartbreaker) de tweede plaats behaald in de 1,45m direct op tijd op CSI5* Knokke. Smolders zette met een foutloze rit en 65,39 seconden een scherpe tijd neer, maar als laatste starter verbeterde de Griekse Ioli Mytilineou deze tijd met vier tienden van een seconde en verwees Smolders naar de tweede plaats.

Voor de Zangersheide-gefokte Escape Z het tweede mooie resultaat in een maand tijd, in mei sprong de hengst namelijk al naar de derde plaats in de Grote Prijs op CSI2* Valkenswaard.

Willem Greve bracht KWPN-hengst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano) aan start, maar kreeg een balk en vier daarmee buiten de prijzen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl