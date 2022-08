Harrie Smolders en Lars Kersten pakken prijzen in 1.60m Dublin

Precies een week na het WK-zilver afgelopen vrijdag in Herning staat voor de springruiters van TeamNL de volgende uitdaging op het programma: de Nations Cup van Dublin. Bondscoach Jos Lansink reisde met drie debutanten naar de Dublin Horse Show. Vandaag stond er een eerste 1.60m rubriek op het programma. Harrie Smolders werd hierin zesde en Lars Kersten finishte als tiende.

Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) imponeerde al onder Smolders op de Nations Cup wedstrijd van Falsterbo en vandaag liet hij opnieuw zijn klasse zien. Met een solide nulronde reed Smolders hem naar de zesde tijd. In de rubriek gelijk op tijd over een hoogte van 1.60m was hun tijd van 71.84 seconden goed voor 1147 euro. Lars Kersten zadelde Quatinka (v. Frh Quaid) en klokte 75.57 seconden. Hiermee werd de combinatie tiende. De winst was voor de Ierse thuisruiter Paul O’Shea en Skara Glen’s Machu Picchu (v. Silverstone). Met een tijd van 66.54 seconden won de Ier 8415 euro.

