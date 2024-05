Harrie Smolders en Monaco derde in 1,50 Windsor

Nadat Harrie Smolders en Monaco N.O.P. (v. Cassini II) vrijdag op de Royal Windsor Horse Show in het 1,45 m. een foutloze en rustige ronde sprongen, toonde het duo vandaag op het 5* CSI wederom hun klasse. In het 1,50 m. over tweede rondes stuurde Smolders de Cassini II-zoon naar een fraaie derde plaats.

Het lukte het drie combinaties om in beide rondes de lei schoon te houden. Tot tot selecte gezelschap behoorde Harrie Smolders met Monaco. Zij legden de tweede ronde af in 38,17 seconden wat goed was voor de derde prijs.

Sampson wint

Allersnelst van het drietal dubbel foutloze was Matthew Sampson. Met MGH Candy Girl (v. Sligo Candy Boy) kwam hij in 33,66 seconden over de finish. Dat was net iets sneller dan Laura Kraut. Zij deed er met Calgary Tame (v. Old Chap Tame) 33,70 seconden over.

Uitslag

Bron: Horses.nl