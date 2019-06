Harrie Smolders en Zinius net buiten de top drie

In de hoofdrubriek van de dag in Knokke was Harrie Smolders met Zinius (v. Nabab de Reve) net niet snel genoeg voor een top drie-klassering. Het duo kwam foutloos aan de finish van de 1,50m-rubriek op tijd en klokte de vierde tijd.

Lorenzo de Luca was met afstand het snelst met Soory de l’Hallali (v. For Pleasure) en sloeg met zijn foutloze rit in 68,91 seconden een gat van zowat drie seconden met de concurrentie.

Timothée Anciaume met Isabeau (v. Winning Mood) en Patrice Delaveau met Uraeus Blanc HDC (v. Nabab de Reve) maakten de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl