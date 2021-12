Harrie Smolders in de prijzen in 1.50m-rubriek Genève

Vanmiddag liet Harrie Smolders in het zadel van de negenjarige Holsteiner Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) alle balken in de lepels liggen in het parcours over 1.50m in Genève. Met 66,16 seconden op de timer bemachtigde het duo de veertiende plaats. De Ierse springruiter Bertram Allen schreef de rubriek op zijn naam met de achtjarige ruin Classified (v. Je T'Aime Flamenco). Het winnende duo bleef foutloos en passeerde de finishlijn in 53,99 seconden.