Harrie Smolders in Longines Global Champions Tour Super Grand Prix

Op zaterdag 20 november gaan vijftien ruiters van wereldniveau de strijd met elkaar aan in de Longines Global Champions Tour Super Grand Prix met een prijzenpot van 1,25 miljoen euro. Deze vijftien ruiters hebben in het seizoen van '21 een LGCT Grand Prix gewonnen of hebben zich als nummer twee gekwalificeerd als de winnaar al een eerdere overwinning op zijn naam had. Voor Nederland staat Harrie Smolders op de deelnemerslijst.

Longines en de Global Champions Tour kwamen in 2018 met de eerste editie van de Super Grand Prix. In de race voor de hoofdprijs van 1,25 miljoen euro komen de vijftien wereldtoppers oog in oog te staan met twee 1,60m-parcoursen. Absolute titelfavoriet voor dit jaar is regerend Olympisch kampioen Ben Maher met Explosion W (Chacco Blue x Baloubet du Rouet), die de Super Grand Prix al eerder won in 2019.

Verder staan Niels Bruynseels, Oliver Robert, Peder Fredricson, Scott Brash, Sameh El Dahan, Darragh Kenny, Sergio Alvarez Moya, John Whitaker, Daniel Deußer, Malin Baryard-Johnsson, Bryan Balsiger, Spencer Smith en Henrik von Eckermann op de deelnemerslijst.

Bron: Spring Reiter