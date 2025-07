Harrie Smolders klasse apart in Valkenswaard: 1e met Mr. Tac en 2e met Deesse de Kerglenn

combinaties seconden liet de in dag, finish 63,75 hoofdnummer kwam Mr. op Harrie achter 33 daarmee met van m. en tijd, In Smolders het de direct 1,50 het zich. Tac over

Almobty nipt tweede

een met Khaled Diamant (v. ronde: Smolders. achter tweede de hij nipt Ook Semilly) snelle en Almobty seconden werd reed daarmee deed 63,78 er over VDL Davenport

drie op Vrieling

de seconden zorgde in Nederlands meer Vrieling Obolensky) (v. Daarmee voor wonnen te foutloos door Kannan met Jr zij prijs. Cornet finishen Jur derde nog finishen. 64,28 te

Weer Smolders

Vigo Met hij m. het op Muze in de Oilily Harrie In kwam onder gaan. als 66,13 over d’Arsouilles) enige (v. finish Koen tijd hij neer. Deesse seconden en over overtuigende Met voor wijze Smolders de won de zijn de 65,22 Kerglenn te alleen daarmee tweede 66 door in kwam topklassering eindstreep. de seconden Vereecke seconden direct hoofdprijs 1,45 op laten te de zette dag duiken. hoefde Vereecke de van

seconden derde 67 betekende ook 66,94 van Bettendorf Classic de tijd met by bleef prijs. seconden. Victor Emerald) (v. de Smolders van Zijn Extasia onder Z Naast Bella

1,50 m. Uitslag

Uitslag 1,45 m.

Horses.nl Bron: