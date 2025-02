Harrie Smolders met Deesse de Kerglenn derde in 1.40m Bordeaux

Harrie Smolders reed zijn Frans gefokte merrie Deesse de Kerglenn vanmiddag naar de derde plaats in het 1.40m direct op tijd in Bordeaux. Smolders moest Denis Lynch en Marie Demonte voor laten gaan.

Lynch was met Cornets Iberio een klasse apart. Met de goedgekeurde Hannoveraanse zoon van Cornet Obolensky zette de Ier de klok stil op 0/59,75 seconden. Marie Demonte moest met Forban de Beliard (v. Upsilon) genoegen nemen met de tweede plaats. De Francaise was voor eigen publiek met 0/62,01 wel een fractie sneller dan Smolders, die met zijn Mylord Carthago-dochter eindigde op 0/62,06 seconden.

Trainingsronde voor Imagine

Kim Emmen gebruikte dit 1.40m-parcours als opwarmer voor haar toppaard Imagine. De Olympische combinatie kwam met twee tijdfouten aan de finish en eindigde als zestiende.

Bron: Horses.nl