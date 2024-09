Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen derde in 1.60m Calgary

Harrie Smolders bemachtigde vannacht met zijn Olympische troef Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) de derde plaats in het 1.60m in Calgary. Het paar drong niet door tot de barrage. In de eerste omloop noteerden ze een tijdfout. Met een tijd van 78,45 seconden waren ze de snelste combinatie met een tijdfout en dit leverde de derde plaats op. Calgary was weer de eerste wedstrijd voor Uricas vd Kattevennen na de Olympische Spelen.