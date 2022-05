Harrie Smolders nipt buiten top 10 in 1.45m La Baule￼

Vanochtend werd er in La Baule een 1.45m proef gesprongen die gewonnen werd door de fransman Matthieu Billot met Lord de Muze (v. Nabad de Reve). De Fransen deden het goed in hun thuisland want op plek twee vinden we Julien Gonin met Valou du Lys (v. Calvaro Z). Harrie Smolders deed het rustig aan met Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en eindigde met een elfde plaats nipt buiten de top-10.

Maar liefst de helft van de top-10 in de 1.45m proef direct op tijd bestond uit thuisruiters. Mathieu Billot was met Lord de Muze in een tijd van 59.26 seconde nipt sneller dan Julien Gonin die naar een tijd van 59.66 seconde met Valou du Lys sprong. Ook plaats zes, acht en negen werden bezet door de Fransen. De top drie is compleet met Alberto Marquez Galobardes, die met Aldo Du Manoir (v. Iowa 960) foutloos sprong in een tijd van 61.14 seconde.

Smolders en Darry Lou

De opvallende combinatie van Harrie Smolders en de wereldberoemde 14-jarige hengst Darry Lou deed ook goede zaken vandaag. In een tijd van 67.69 seconde deden ze het relatief rustig aan. Hiermee vinden we de combinatie terug op plaats elf. Smolders heeft recent de teugels overgenomen van Nayel Nassar, nadat Darry Lou in 2020 in eigendom kwam van Evergate Stables: het bedrijf van Gates en Nasser. Daarvoor werd de hengst wereldberoemd onder het zadel van Beezie Madden.

Uitslag.