Harrie Smolders ook met Deesse de Kerglenn op dreef in Arezzo

Harrie Smolders is goed op dreef in Arezzo. Vrijdag won hij met Mr. Tac (v. Nonstop) het 1,50 m. met barrage, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs. Vandaag scoorde Smolders wederom in een GP-kwalificatie: met Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) sprong hij naar de tweede plek in het parcours over 1,45 m. direct op tijd.

Harrie Smolders en Deesse de Kerglenn legden het parcours af in 63,21 seconden. Dat was in het veld van 81 combinaties goed voor de tweede prijs.

Reichmann klasse apart

Dat het aanzienlijk sneller kon bewees André Reichmann. Met Cookie du Bassin (v. Lando) kwam de ruiter in 60,85 seconden over de finish en won daarmee verdiend de hoofdprijs. De top drie werd compleet gemaakt door Emilio Bicocchi met Hemerald d’Argonne (v. Emerald van’t Ruytershof). Zij deden er 64,56 seconden over.

Bart Lips

Ook Bart Lips bemachtigde een plek in de top tien. Met Ding Dong van Overis Z (v. Diamant de Semilly) sprong hij in 65,94 seconden naar de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl