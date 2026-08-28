Harrie Smolders op dreef in Brussel; vijfde met Estrello Eh Z in CSI5* 1.50m

Harrie Smolders is op dreef in Brussel. Nadat hij vanmiddag al zesde werd in het 1.55m met Monaco, werd hij zojuist vijfde in het 1.50m met Estrello Eh Z (Emerald x Graf Top). Olivier Philippaerts schreef de rubriek op zijn naam met Miro (Diamant de Semilly x Kannan).

Maud de Bruijn Door

In het parcours wat direct op tijd werd verreden stuurde Olivier Philippaerts de ruin Miro foutloos rond in een tijd van 65.40 seconden. Hiermee bleef de Belg voor op Nadja Peter Steiner. De Zwitserse amazone klokte een tijd van 65.58 seconden met de 10-jarige Clearround Il Mondo (Comme Il Faut x Clearway). Simon Delestre maakte de top-3 compleet met Golden Boy DK (Diamant de Semilly x Cash).

Smolders en Estrello Eh Z

Harrie Smolders stuurde Estrello Eh Z naar de vijfde plaats. Het duo zette een foutloze ronde neer en liet een tijd van 69.42 seconden noteren. Eerder vandaag werd Smolders al zesde met Monaco (Cassini II x Contender) in het 1.55m.

Uitslag

Bron: Horses.nl