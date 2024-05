Harrie Smolders op dreef in Windsor vandaag: ook derde in CSI5* 1.55m

Harrie Smolders beleefde vandaag een succesvolle dag in Windsor. Nadat hij vanmiddag al derde werd in het 1.50m met Monaco N.O.P. (v. Cassini II), herhaalde hij dat kunstje later vandaag opnieuw in de CSI5* 1.55m rubriek met de Oldenburger premiehengst Springfield 21 (v. Stakkato Gold).

Er kwamen zes paarden van start in de barrage, waarbij Kent Farrington de eerste plaats in beslag nam. De Amerikaanse ruiter klokte een tijd van 35.38 seconden met Landon (v. Comilfo Plus Z). Hij verwees Giulia Martinengo Marquet naar de tweede plaats. De Italiaanse reed de Cesano 2-nakomeling Scuderia 1918 Calle Deluxe rond in 37.09 seconden en bleef daarmee ruim anderhalve seconde voor op Smolders.

Joseph Stockdale was razendsnel met een tijd van 32.72 seconden, maar tikte één balk uit de lepels. Hij werd met vier strafpunten vierde met de 10-jarige Ebanking (v. Etoulon). De top vijf werd compleet gemaakt door Laura Kraut en Confu (v. Contact ME). Dit duo noteerde eveneens vier strafpunten achter hun naam.

