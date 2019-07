Harrie Smolders derde in 1.50m-rubriek in Falsterbo

Harrie Smolders heeft vanmorgen de derde plaats gepakt in de rubriek over 1.50m bij de Falsterbo Horse Show. Dit deed de Nederlander samen met de 10-jarige Holsteiner Monaco (v. Cassini II). De zege en de tweede plaats gingen beide naar Frankrijk. De Fransman Edward Levy behaalde de overwinning met de KWPN'er Divine De La Roque (v. For Hero). De tweede plaats was in handen van de Fransman Emeric George met de 14-jarige Rocker d'Ysieux (v. Crown Z).

Levy snelde met de nakomeling van For Hero foutloos rond met de snelste tijd van 60.46 seconde. De Fransman Emeric George reed foutloos, maar was 1,4 seconde langzamer dan Levy. Het verschil tussen de tweede en de derde plaats was minimaal met o,02 seconden.

Nederlanders

Eric van der Vleuten reed nog de top tien binnen en werd negende met de BWP’er Kamara van’t Heike (v. Epleaser van’t Heike). Dit deed de Nederlander in een tijd van 64.74 seconden. Kevin Jochems, Frank Schuttert en Bart Bles vielen buiten de top tien.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl