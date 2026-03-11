Harrie Smolders over Monaco (17): ‘Net een kind in een snoepwinkel’

Donderdag begint The Dutch Masters in de Brabanthallen in Den Bosch en op de openingsavond staat de Best of Champions, de paardenwisselrubriek die vorig jaar succesvol geïntroduceerd werd het concours, op het programma. Ook dit keer is de presentatie in handen van voormalig Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam en Rolex Grand Prix-winnaar Harrie Smolders.

Jeroen Dubbeldam en Harrie Smolders verzorgen de live toelichting voor het publiek bij deze spectaculaire rubriek waar het om horsemanship draait.

Leuke anekdotes

Voor deze ene keer verschijnt Harrie Smolders zonder paard in de piste van The Dutch Masters. “Samen met Jeroen proberen we voor zowel kenners als niet-kenners uit te leggen waar wij als ervaren ruiters op letten. We kennen de deelnemers goed, dus hier en daar hebben we ook wat leuke anekdotes te vertellen”, legt de Brabantse ruiter uit.

Hoog kaliber

Smolders vervolgt: “De ruiters die meedoen hebben stuk voor stuk enorm knappe prestaties neergezet in hun carrière, dus je weet dat waar je naar gaat zitten kijken echt van hoog kaliber is. Voor ons voelt het bovendien een beetje nostalgisch, zeker met Jeroen, die zelf ook ooit wereld- en Olympisch kampioen is geworden. Eigenlijk was het Jeroen die deze rubriek terug in het leven heeft geroepen op The Dutch Masters en we hebben hier echt heel veel positieve feedback op ontvangen. Zelfs van mensen die geen Nederlands verstaan, kregen we terug dat ze het enorm leuk vonden om naar te kijken.”

Op iedereen zijn verlanglijstje

Natuurlijk verschijnt Smolders ook zelf in actie de komende dagen. “Een Rolex Grand Slam vindt maar vier keer per jaar plaats en daardoor voelen deze wedstrijden ook extra speciaal”, antwoord Smolders als hem gevraagd wordt naar The Dutch Masters. “Het staat op iedereen zijn verlanglijstje om daar een keer te winnen, dus ook ik werk daar wel echt naartoe in mijn trainingen. Na de Rolex Major in Genève hebben mijn paarden twee maanden rust gehad, de laatste zes tot acht weken heb ik ze weer een beetje opgepakt en richting The Dutch Masters gewerkt.”

Kind in een snoepwinkel

“Zo ook met Monaco, die al 17 is, maar zo absoluut niet voelt. Laatst heb ik nog een wereldbekerwedstrijd met hem gereden om hem weer een beetje in het ritme te krijgen en hij leek net een kind in een snoepwinkel. Zo blij dat hij weer mee mocht!”, vervolgt Smolders. “Na dit weekend krijgen de paarden weer even rust en is het volop voorbereiden op het buitenseizoen, waar de eerste kwalificatie voor de Olympische Spelen ook op de kalender staat.”

Opa Smolders

Harrie Smolders is niet de enige Smolders die op The Dutch Masters aan start komt, ook zoon Siep en neef Joep nemen deel. Waar de twee een hele goede coach zouden kunnen hebben aan Harrie, trainen de jongens toch al hun hele leven met opa: Toon Smolders. “Mijn vader is inmiddels 80 geworden maar hij fokt nog steeds en is nog vaak met de jongens ergens op een landelijk concours te vinden. Het is prachtig om te zien hoe ze dat doen, ik zeg altijd: ‘zo zou ik ook wel oud willen worden!’ Gedurende de week trainen ze samen en in de weekenden zijn ze samen op concours. Als ze tegen een probleem aan lopen komen ze weleens bij mij, maar over het algemeen trainen ze eigenlijk altijd samen met hun opa.”

Informatie voor het oprapen

De laatste jaren staat de regionale sport meer en meer centraal bij The Dutch Masters. Ook Harrie vindt dat een prachtige ontwikkeling. “Ja, dat is alleen maar mooi. Je ziet dat de jeugd dan begint te dromen wanneer zij in dezelfde ring mogen rijden als die grote namen waar ze altijd tegenop hebben gekeken. Er ligt zoveel informatie voor het oprapen, ze kunnen er zoveel van leren. Het inspireert en motiveert enorm!”

