Harrie Smolders pakt jachtspringen Hamburg met Cas

Dat Harrie Smolders aan de twaalfjarige Cas (v. Indoctro) een snelle heeft, liet hij de afgelopen tijd al een paar keer zien. De door Th. Tax uit Blitterswijck gefokte ruin springt de laatste tijd steeds vaker in de prijzen. In het 1,50m jachtspringen in Hamburg was er niemand sneller dan Smolders en Cas. De 67,91 seconden die het duo nodig had voor het 1,50m direct op tijd was goed voor 15.000 euro.