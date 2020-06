Harrie Smolders neemt tweede plaats mee naar huis in 1.40m-rubriek in Lier

Op het paardensportcentrum Azelhof in het Belgische Lier pakte de Belg Joep Wenselaers gisteren de overwinning in de twee fase-rubriek over 1.40m. Wenselaers rekende in de hoofdrubriek van de dag op de 10-jarige vos Eleonor Dc-Dm (v. Bamako de Muze). De Belg bleef in de tweede fase foutloos en zette de snelste tijd neer van 36,17 seconden.

Harrie Smolders kwam foutloos over de finish in de tweede fase met de KWPN’er Cas 2 (v. Indoctro). Hij was 1,25 seconden langzamer dan Wenselaers en eindigde op de tweede plaats.

Jonna Ekberg

De Zweedse Jonna Ekberg maakte het podium compleet. De amazone had voor deze rubriek de 12-jarige Uruguay Courcelle (v. Lamm de Fetan) gezadeld. De hengst liet alle balken in de lepels liggen en legde de tweede fase af in een tijd van 41.64 seconden.

Bron: Horses.nl