Harrie Smolders richting top drie FEI Longines Ranking

Harrie Smolders neemt na de maand september de vierde plaats op de FEI Longines Ranking in. Smolders is drie plaatsen omhoog gegaan en is slechts enkele punten (2821 tegenover 2828) van de huidige nummer drie, Julien Epaillard, verwijderd. Maikel van der Vleuten is van de tiende naar de achtste plaats opgeklommen.