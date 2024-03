Harrie Smolders Ruiter van het Jaar 2023

Harrie Smolders uit Lage Mierde is verkozen tot Ruiter van het Jaar 2023 door de commissie bestaande uit Anky van Grunsven (voorzitter), Ed van den Bent, Andries van den Berg en Henk Rottinghuis. Eerder werd hij ook uitgeroepen tot Ruiter van het Jaar in 2017 en 2018. Met deze derde verkiezing treedt hij in de voetsporen van illustere springruiters als Jos Lansink en Gerco Schröder, die eerder driemaal deze eretitel wonnen.

Doorslaggevend was zijn winst in de Global Champions Tour waarmee hij zijn jaarwinstsom boven de € 1.500.000,- tilde. Een formidabel bedrag, bijeen gereden met zijn toppaarden Monaco N.O.P. en Uricas van de Kattevennen.

Eervolle vermeldingen

De Commissie kende twee eervolle vermeldingen en drie nominaties toe. De eervolle vermeldingen gingen naar het Team Vierspannen (Bram en IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Hans Heus) en het Paradressuurteam (Frank Hosmar, Demi Haerkens, Sanne Voets en Lotte Krijnsen).

Bram Chardon en Rick Ebbinge

Bram Chardon was ook genomineerd. Hij won tweemaal goud tijdens het Europese Kampioenschap in Exloo, individueel en met het team en excelleerde in de Wereldbeker met een tweede plaats in de Finale 2022/2023 in Bordeaux. In het seizoen 2023/2024 won hij in 2023 de WB-wedstrijden in Stockholm en Genève en werd hij tweede in Mechelen. De derde genomineerde was de draverpikeur Rick Ebbinge. Hij werd in 2019 voor het eerst Ruiter van het Jaar, omdat hij Wereldkampioen Draverpikeurs werd. Hij verdedigde zijn WK-titel in 2023 en dat deed hij met succes. Hij won met Zeudi AMG de Prijs der Giganten in Wolvega, de belangrijkste internationale koers van ons land. In Zweden won hij de belangrijkste klassieker voor tweejarige dravers met L’Amour Pour Blanca, de Groep 1-draverij Svensk Uppfödningslöpning, op de drafbaan Jägersro in Malmö.

Bron: KNHS