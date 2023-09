Harrie Smolders snelt met Deesse De Kerglenn naar winst in 1.50m Barcelona

Harrie Smolders gaf vanmiddag met de tienjarige Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) iedereen het nakijken in de winning round-rubriek over 1.50m in Barcelona. Met de Frans gefokte merrie bleef hij in beide rondes foutloos en zette een pijlsnelle tijd neer van 51,38 seconden. Smolders heeft Deesse de Kerglenn nog niet zo lang onder het zadel. In mei debuteerde de combinatie in de internationale wedstrijdring. Eind augustus deed het paar goede zaken in Brussel door de tweede plaats te bemachtigen in het 1.45m-parcours direct op tijd.