Harrie Smolders stuurt Estrello EH Z naar zege in Arezzo

Ellen Liem
Harrie Smolders met Estrello EH Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Harrie Smolders sprong met Estrello EH Z (Emerald x Graf Top) deze week al meerdere foutloze rondes in Arezzo met vandaag het beste resultaat. In het 1,45m. direct op tijd deden de beste twee combinaties weinig voor elkaar onder maar Smolders trok aan het langste eind: hij stuurde de negenjarige zoon van zijn voormalige topper Emerald naar de zege.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
