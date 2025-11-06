Harrie Smolders vertegenwoordigt Nederland in Rolex Top 10 Finale Genève 

De finalisten van de prestigieuze Rolex IJRC Top 10 Finale in Genève zijn bekend. Nederland wordt in deze 24e editie vertegenwoordigd door Harrie Smolders, de huidige nummer zeven van de Longines Ranking. Smolders neemt het op tegen de absolute wereldtop.

Savannah Pieters Door

Van de volledige top tien van de Longines Ranking ontbreekt alleen de nummer acht, Laura Kraut. Haar plaats wordt ingenomen door de Steve Guerdat, de nummer dertien van de wereld en drievoudig winnaar van dit evenement. Guerdat schreef de titel in het verleden op zijn naam met drie verschillende paarden: Albfuehren’s Paille (2015), Corbinian (2016) en Alamo (2019).

De Rolex IJRC Top 10 Finale vindt plaats op vrijdag 12 december 2025 op CHI Genève.

De tien deelnemers zijn:

Kent Farrington (Verenigde Staten) Scott Brash (Groot-Brittannië) Ben Maher (Groot-Brittannië) Christian Kukuk (Duitsland) Gilles Thomas (België) Richard Vogel (Duitsland) Harrie Smolders (Nederland) Daniel Coyle (Ierland) Julien Épaillard (Frankrijk) Steve Guerdat (Zwitserland)

Bron: Horses.nl/Spring-Reiter.de