Harrie Smolders vierde in 1,45m Saint Tropez

In de 1,45m- rubriek vandaag in Saint Tropez- Grimaud stuurde Harrie Smolders de 11-jarige ruin Monaco (Cassini II x Contender) naar een vierde plaats. Hij reed een foutloze rit in 63,81 seconden.

De Fransman Simon Delestre won met Qopilot Batilly Z (Qlassic Bois Margot x Cabdula du Tillard). De combinatie zette een foutloze ronde neer in 61,39 seconden. Alexis Deroubaix werd tweede met Bornthis Way Chapelle (Kashmir van Schuttershof x Capitol II). Dit duo finishte in 63,38 seconden. De derde plaats was voor Laura Kraut met de KWPN- ruin Galliano VM (Ukato x Vincenzo) en finishte in 63,39 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl