Harrie Smolders vierde in GP-kwalificatie Brussel met Mr. Tac, overwinning naar Deusser

Harrie Smolders werd zojuist vierde in de kwalificatie voor de Grand Prix in Brussel. De CSIO5* rubriek werd verreden over een hoogte van 1.50m, waarbij Smolders de 12-jarige Mr. Tac (v. Non Stop) foutloos rondstuurde. Daniel Deusser schreef de overwinning op zijn naam met Otello de Guldenboom (v. Tobago Z).