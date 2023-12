Harrie Smolders wederom foutloos met Escape Z in Stockholm

Vrijdag behaalde Harrie Smolders nog de derde plaats met de Emerald van 't Ruytershof- zoon Escape Z, gisteren deden ze daar nog een schepje bovenop. Hij reed de voshengst naar de tweede plaats in het 1.45m direct op tijd. De Belg Jérôme Guery, in het zadel van de merrie Come Away Flamingo Z (v.Carento), was met 55,02s de Nederlander net te snel af.