Harrie Smolders wint 1.45m jonge paarden rubriek in Dublin

Harrie Smolders won zojuist in Dublin de jonge paarden rubriek voor zeven- en achtjarige paarden met Devino vd Weretherbach Z (v. de Flor 111 Z). Smolders stuurde de 8-jarige schimmel foutloos rond over een hoogte van 1.45m en klokte een tijd van 35.30 seconden in de barrage.