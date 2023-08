Harrie Smolders wint 2* Grand Prix Valkenswaard met Darry Lou

Harrie Smolders heeft Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) weer terug in vorm. De combinatie kwam sinds begin december niet meer de ring binnen maar de hengst is weer fit en Smolders besloot om hem mee te nemen naar Valkenswaard. Hier wonnen ze vanmiddag in de stromende regen de CSI2* Grote Prijs over een hoogte van 1,45m. De combinatie bleef als enige twee keer foutloos. Britt Schaper was ook in vorm en werd met In The Air (v. Air Jordan) derde.

Naast de Longines Global Future Champions wordt er in Valkenswaard ook een CSI2* verreden die vanmiddag werd afgesloten met de Grote Prijs over een hoogte van 1,45m. Van de 32 combinaties wisten er acht zich te plaatsen voor de barrage waaronder Iris Michels, Britt Schaper en Harrie Smolders. Laatstgenoemde was de enige van het achttal die in de barrage opnieuw foutloos bleef en reed Darry Lou naar de overwinning.

Harrie Smolders met Darry Lou. Foto: Stefano Grasso/LGCT

Rodrigo Giesteira Almeida en Britt Schaper waren beiden een stuk sneller maar wisten niet alle balken in de lepels te houden. Almeida was uiteindelijk de snelste vierfouter en werd met Pegasus Dawsons Flex (v. Flex A Bill) tweede. Britt Schaper eindigde met In The Air nipt daarachter op de derde plaats (39.92 seconden tegen 39.01 seconden). Iris Michels zag in de barrage twee balken in het zand vallen maar werd nog wel zevende.

Britt Schaper met In The Air. Foto: Stefano Grasso/LGCT

Uitslag

Bron: Horses.nl