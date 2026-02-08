Harrie Smolders wint Grote Prijs van Lier met Estrello Eh Z

Petra Trommelen
Harrie Smolders met Estrello Eh Z Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Gisteren kende Harrie Smolders met Mr. Tac (v. Non Stop) wat pech in de barrage van de 1,40 m-finale, toen de balk van de laatste hindernis in het zand rolde. In de barrage van de tweesterren 1,45 m Grote Prijs van Lier lukte het wel: in het zadel van Estrello Eh Z (v. Emerald) bleef de Nederlander foutloos in 40,08 seconden. Dat bleek uiteindelijk genoeg om de overwinning op te eisen.


