Harrie Smolders stuurt Monaco naar zesde plaats in CSI5* 1.55m Brussel

Harrie Smolders is vanmiddag zesde geworden in de CSI5* 1.55m rubriek in Brussel met Monaco (Cassini II x Contender). De overwinning ging naar Kristen Vanderveen en de Uriko-nakomeling Bull Run's Jireh.

Maud de Bruijn Door

De Amerikaanse amazone Kristen Vanderveen stuurde Bull Run’s Jireh foutloos rond in de barrage en zette met 35.02 seconden ruimschoots de snelste tijd neer. Cian O’Connor en de door Team Nijhof gefokte Kentucky TN (Verdi TN x Gratianus) werden tweede en lieten een tijd van 37.33 seconden op het scorebord verschijnen. Hiermee bleef de Ier een halve seconde voor op Richard Vogel en Gangster Montdesir (Kannan x Cornet Obolensky).

Harrie Smolders

Harrie Smolders zette met de 17-jarige Monaco eveneens een foutloze ronde neer in de barrage. Zijn tijd van 43.17 seconden leverde hem de zesde plaats op.

Uitslag

Bron: Horses.nl