Harry Allen onverslaanbaar, Doha Falcons winnen achtste GCL Parijs

Harry Allen was gisteren een sterk veld vol Franse concurrenten de baas in de tweede competitiewedstrijd van de Global Champions League in Parijs. Zelfs Julien Anquetin, altijd bliksemsnel, moest Harry Allen voor laten gaan. De jonge Ier boekte zijn zege met de 13-jarige BWP'er Lukaku vd Bisschop (v. Plot Blue).

Afgezien van het winnende team in de Longines League of Nations in Parijs waren de Franse combinaties in Parijs op volle oorlogssterkte aanwezig. Toch was Harry Allen een klasse apart met Lukaku, de halfbroer van Moya van den Bisschop en het neefje van Action-Breaker. De Ier zette de klok na een foutloze rit stil op 61,48 seconden.

Anquetin nipt tweede

Alleen Julien Anquetin kwam dichtbij met zijn toppaard Blood Diamond du Pont (v. Diamant de Semilly). De Fransman bleef foutloos in 61,82 seconden.

Rozier derde

Op de derde plaats eindigde Philippe Rozier met de Cornet Obolensky-zoon Dirty Sweet (0/63,76), gevolgd door Marc Dilasser met de Diamant-zoon Arioto du Gevres (64,29 seconden).

Doha Falcons

In de teamwedstrijd was de eerste plaats voor de Doha Falcons (Jérôme Guery, Julien Anquetin en Michael Pender). Stockholm Hearts werd tweede (Olivier Philippaerts en Nicola Philippaerts) en Cannes Stars maakte de top drie compleet (Sophie Hinners, Katrin Eckermann).

Stockholm Hearts bovenaan na acht wedstrijden

Stockholm Hearts staat in het teamklassement bovenaan na acht van de vijftien wedstrijden in de GCL competitie. Het team heeft 162 punten verzameld. Cannes Stars staat vlak achter Stockholm Hearts op de tweede plaats. Zij sprongen 157 punten bij elkaar. Doha Falcons neemt de derde plaats in met 140 punten.

