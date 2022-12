Harry Charles blijft sterke concurrentie de baas

Veel topruiters streden vanmiddag om de prijzen in een 1.50 m-rankingproef in London-Olympia. Harry Charles kwam voor eigen publiek als beste uit de bus in een barrage waarvoor zich 14 combinaties hadden gekwalificeerd. Met Billabong du Roumois was de jonge Brit maar liefst anderhalve seconde sneller dan de Ier Connor Swail op Count Me In. Lars Kersten zette met Emmerton niet alles op alles en eindigde na een tweede foutloze ronde op de achtste plaats.